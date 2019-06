Morta la bimba di Solbiate, saranno donati gli organi

È morta alle 9.45 di oggi sabato 15 giugno la bambina che mercoledì sera, era stata soccorsa dopo aver accusato un malore nella vasca da bagno di casa a Solbiate Arno.

La piccola, quattro anni, e si era sentita male mentre faceva il bagno. La mamma, accortasi che la figlia aveva perso i sensi, l’aveva tirata fuori dall’acqua mentre una vicina era intervenuta per rianimarla, in attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118, giunti sul posto con l’elicottero.

Era stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Bergamo, centro di riferimento per i minori. Le condizioni della bambina erano apparse inizialmente stabili ma la situazione nelle ore successive è precipitata. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Il pubblico ministero Maria Esposito ha disposto l’autopsia sul cadavere della piccola per chiarire le cause del decesso.