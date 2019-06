Nuova Busto Musica, tempo di saggi e di eventi estivi

La scuola Nuova Busto Musica conclude l’anno di formazione con i saggi degli allievi, ma anche con molte novità.

Gli allievi della scuola di via Pozzi, durante il weekend, proporranno i loro saggi conclusivi nei seguenti appuntamenti: venerdì 14 giugno, ore 21:00 con il concerto dei gruppi di musica d’insieme al Capolinea Pub di Marnate (via Roma 260) mentre sabato 15 giugno, ore 14:30, e domenica 16 giugno, alle 9:30 e alle 15:00, saggi di musica al teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio (via Bergamo 12).

Sono molte le novità di quest’anno all’interno della Nuova Busto Musica: Oltre all’apertura di due nuove sedi della scuola a Gorla minore e a Legnano e alla partecipazione a molti campus, con i propri corsi, nella provincia di Varese e di Milano, la scuola propone una vacanza musicale a Lignano Sabbiadoro (UD), organizzata in collaborazione con Gazzetta “summer camp”, dal 3 al 9 luglio, per i giovani da 8 a 14 anni.

La sistemazione di questo camp sarà presso il Bella Italia EFA village o hotel 3 stelle (a Lignano Sabbiadoro), i partecipanti saranno accompagnati nelle attività delle giornate dagli animatori e dagli insegnanti di NBM.

Per chi fosse interessato al camp estivo, può avere informazioni scrivendo all’indirizzo e-mail info@gazzettasummercamp.it oppure contattando telefonicamente la scuola NBM.

«I corsi sono andati molto bene, da quelli dei bambini ai più adulti. – afferma Cesare Bonfiglio, direttore e fondatore di NBM – Ogni anno che passa dimostra sempre più che la musica non ha età. Mentre i corsi più frequentati sono sempre quelli di chitarra, pianoforte e canto; la batteria piace molto, ma specialmente ai più piccoli».