Oltre via Gaggio: una giornata per “scendere al fiume”

Viva Via Gaggio “va oltre” via Gaggio e scende al Ticino.

L’appuntamento è per domenica 9 giugno, con una visita guidata speciale.

«Accompagnati da Ambrogio Milani e dal nostro Walter (Girardi, guida ambientale, ndr) andremo alla scoperta della vallata del Ticino, percorrendo il tratto della Via Gaggio che arriva in riva al fiume».

Il ritrovo è appunto per domenica pomeriggio, alle ore 14:30, nel parcheggio adiacente il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo (ingresso da Via del Gregge). È opportuno indossare scarpe comode

Indo: 339.2904469 vivaviagaggio@gmail.com