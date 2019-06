Ondoli, arrivano i pediatri del Del Ponte

Da lunedì 1 luglio, all’Ospedale di Angera arriveranno i Pediatri dell’equipe del prof. Massimo Agosti, ovvero quelli della Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese. Con la fine di giugno, infatti, termina la collaborazione con la cooperativa di specialisti che ha garantito in questi mesi la presenza dei pediatri nella sede di Angera (fino alle 16) ed entreranno in servizio i professionisti della sede varesina.

In particolare, i Pediatri del Del Ponte garantiranno la loro presenza nella sede angerese tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00. La novità ulteriore sarà che i medici in servizio nel Pronto Soccorso di Angera potranno inoltre contare su un collegamento telefonico attivo H24 con la Pediatria varesina per avere consulenze specialistiche.

“Il nostro impegno sarà quello di portare all’Ospedale di Angera le competenze, l’esperienze e la passione con cui lavoriamo al Del Ponte, – tiene a spiegare il Prof. Massimo Agosti, Direttore della Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese e del Dipartimento della Donna e del Bambino dell’ASST dei Sette Laghi – per dare piena concretezza a quel concetto di rete aziendale su cui puntiamo tanto. Sono sicuro che i miei collaboratori sapranno conquistare la piena fiducia anche degli abitanti di quell’area territoriale, offrendo una risposta adeguata e coerente ai bisogni di salute dei loro bambini”.