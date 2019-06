Patteggiano i pusher di Pianbosco

Le gang di nordafricani che controllano i boschi dello spaccio, la rissa nata per soldi e la piccola guerra che ne è seguita con un colpo d’arma da fuoco e un morto rimasto a terra, caricato poi in auto e scaricato a Locate Varesino.

Per quei fratti – a eccezione dell’omicidio che è stato espunto dal procedimento – tutti gli imputati hanno patteggiato.

Sono sei marocchini e un italiano che la sera del 16 marzo 2018 parteciparono alla rissa nei boschi e al successivo conflitto a fuoco dove sul campo rimase Elazyz Noureddine.

In tutto, quindi per i soli reati di spaccio detenzione di armi e rissa, le pene previste per i sei alla sbarra sono di 26 anni.