Rifacimento della pavimentazione: chiusure previste in A8 e A26

Sulla A8 e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Besnate, verso Gravellona Toce, per chi proviene sia da Milano sia da Varese, per le quattro notti consecutive di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Milano, uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+500, percorrere la SP26 e la SP49 ed entrare, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dalla stazione autostradale di Besnate;

-per chi proviene da Varese, uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700 o alla stazione di Gallarate, al km 30+000 e percorrere la SS33 del Sempione, in direzione Genova/Gravellona Toce.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze (A26 Genova Voltri-Gravellona Toce/A8 Milano-Varese), per una notte, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 giugno.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

-da e verso la A26, la stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900;

-da e verso la A8, la stazione di Besnate, al km 4+400.