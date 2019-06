Schianto nella notte, arriva l’elisoccorso

Un uomo di 39 anni è rimasto ferito in modo piuttosto serio nella notte scorsa – tra venredì 7 e sabato 8 giugno poco dopo la mezzanotte – in un incidente stradale avvenuto a Brebbia, in via Petrarca, strada interna non lontana dalla provinciale che proviene da Besozzo. (foto di archivio)

Sul posto sono arrivati i sanitari che, vista la situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso; l’uomo è stato così trasportato per via aerea all’ospedale di Circolo di Varese per l’immediato ricovero. Secondo fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita.