Scoprire la Liuc a tu per tu con un docente

Scoprire l’Università attraverso un contatto diretto e personalizzato con un docente: questo l’obiettivo di “Conosciamoci meglio”, iniziativa in programma alla LIUC – Università Cattaneo dall’1 al 19 luglio.

Gli studenti interessati a conoscere l’offerta formativa della LIUC possono infatti fissare un appuntamento individuale con un docente per approfondire i piani di studio e acquisire informazioni più dettagliate sul percorso, in modo da valutare in modo ponderato la scelta dell’università.

Un momento di orientamento one to one, che completa quanto già offerto agli studenti delle scuole tramite le giornate di open day, le settimane esperienziali in formula Learning Week e Allenamenti, le giornate dedicate alle famiglie. Il colloquio individuale (che può comunque essere fissato anche in altri momenti dell’anno, rivolgendosi all’Ufficio Orientamento) è un primo step per capire se il corso di Economia o quello di Ingegneria può essere quello giusto (possono usufruirne anche studenti del quarto anno) oppure l’occasione per dissipare gli ultimi dubbi in vista della scelta.

Per prenotare il proprio appuntamento è necessario inviare una mail a orientamento@liuc.it o chiamare il numero 0331.572.300.