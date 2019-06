Si è insediato il nuovo Consiglio comunale, ecco Giunta e incarichi

Prima affollata seduta, ieri sera a Bisuschio, per il nuovo Consiglio comunale. Un consiglio “atipico”, per la prima volta senza opposizione, ma non per questo meno motivato, come ha sottolineato nel suo discorso di insediamento il sindaco riconfermato Giovanni Resteghini.

«Come cinque anni fa quando giurai per la prima volta sulla Costituzione, l’emozione è sicuramente tanta – ha detto Resteghini – Ringrazio la mia famiglia, i consiglieri, il Consiglio dei bambini e dei ragazzi che questa sera è qui con noi e tutti gli elettori che partecipando alle elezioni ed esprimendo un voto favorevole o contrario hanno comunque dato una legittimità alla nostra amministrazione. Ringrazio ad uno ad uno tutti voi che siete presenti questa sera, perché la vostra presenza mi fa sentire affetto».

Resteghini ha poi invitato tutti i cittadini a partecipare all’attività del Consiglio comunale: «Vi invito ad essere così numerosi anche ai prossimi consigli comunali. Nel prossimo, in particolare, quando parleremo del programma e credo che ci saranno spunti interessanti per tutti i cittadini, per esprimere un giudizio, una spinnta, una critica positiva o negativa rispetto alla nostra azione».

Dopo gli adempimenti formali, previsti dalla legge, è stata presentata la nuova Giunta, con diverse riconferme e una novità: ai diversi assessori si affiancheranno tutti i consiglieri comunali, ognuno in un diverso ambito, per collaborare al meglio all’ttività dell’Amministrazione.

Ecco gli incarichi di Giunta: Angelo Conti, vicesindaco e assessore all’ecologia; Claudio Vincenzi, assessore ai lavori pubblici, urbanistica e bilancio; Gabriella Fumagalli, assessore ai servizi alla persona, servizi sociali e salute; Paola Rinaldi, assessore ad istruzione e cultura.

Queste invece le deleghe ai consiglieri che affiancheranno gli assessori: Silvano Pisani, salute; Chiara Rossi, istruzione; Ileana Bruccoleri, biblioteca; Michele Ferrari, eventi e valorizzazione del patrimonio; Morena Grippo, istruzione e servizi sociali; Roberto Baio, cultura, turismo, eventi e formazione scientifica e ambientale; Walter Licchetta, proloco, associazioni e personale comunale.

Capogruppo consiliare della lista “In comune per il Comune” sarà Walter Licchetta.