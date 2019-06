Si ribalta sulla provinciale, intervengono i Vigili del Fuoco

Oggi, mercoledì 26 giugno, attorno alle ore 10,30, i Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Laveno Mombello, sono intervenuti nel comune di Castelveccana, in via Guglielmo Marconi – SP 69, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver impattato contro un muro a bordo carreggiata si è ribaltata sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario dell’Areu per soccorrere la donna.