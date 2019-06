Si tuffa nel lago per festeggiare la fine della scuola: muore quindicenne

Nuova tragedia nelle acque del lago. Questa volta è accaduto a Como, davanti a Villa Geno.

Un ragazzino di 15 anni si è buttato dal pontile per festeggiare la fine della scuola, senza più riemergere. I compagni hanno dato l’allarme.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del giovane a 9 metri di profondità dopo un’ora, tentando la rianimazione. È giunto l’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Bergamo. I medici, però, non hanno potuto far nulla per salvarlo.

La vittima era originaria del Ghana ed era residente a Gironico.