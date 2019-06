Sorteggio di Cev Cup: avversaria “anonima” per la Uyba

Il sorteggio di Cev Cup femminile svoltosi quest’oggi a Lussemburgo non ha svelato quale sarà la prima avversaria della Unet E-Works Busto Arsizio, società che detiene il trofeo – secondo per importanza solo alla Champions – e che solo ieri ha ricevuto il via libera per la partecipazione all’edizione 2019-20.

Il motivo è presto detto: a sfidare le farfalle di coach Lavarini sarà una squadra proveniente dai turni preliminari delle coppe. Tre le formazioni che potrebbero trovarsi sulla strada delle biancorosse: le ceche del Vk Up Olomuk, le croate dello Zagreb e le ucraine dello Yuzmny. Zagreb e Yuzmny si sfideranno tra loro per accedere al turno successivo dove troveranno Olomuk: la vincente di quest’ultimo confronto andrà in Champions, la perdente si ritroverà nei 16mi di finale di Cev Cup contro Busto. Un’altra ucraina, l’Orbita ZNU Zodush Zaporizhya sarà invece il primo ostacolo per il Team Saugella Monza, l’altra italiana presente nel torneo.

Intanto però, sono già state ufficializzate le date degli incontri: il match di andata si disputerà tra il 3 e il 5 dicembre, mentre quello di ritorno tra il 17 e il 19, sempre di dicembre. Invariata la formula del doppio confronto (quindi possibilità di golden set); la manifestazione prevede poi l’eliminazione diretta, turno dopo turno.