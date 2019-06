Sos Malnate, Corso di fundraising per giovani dai 18 ai 30 anni

Sos Malnate ha aperto le iscrizioni gratuite al corso di raccolta fondi (fundraising) di sabato 15 giugno anche agli esterni del percorso Giovane Leader del Settore Non Profit.

Il seminario intende fornire una panoramica dei principi e degli strumenti di base della raccolta fondi, con consigli pratici e utili per iniziare fin da subito a fare fundraising.

Il corso è gratuito ed è rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni che aspirino ad un percorso di crescita all’interno del settore non profit.

Relatrice: Chiara Locorotondo, fundraiser

Il programma:

9-9.30 accoglienza e caffè di benvenuto

9.30-10 Presentazioni

10-11 Il fundraising per il settore non profit: che cosa è e come sta cambiando

Fare fundraising: i principi base (la piramide del donatore, la relazione con il donatore, il lavoro del fundraiser)

11-12 Esercitazione 1

12-13 Facciamo fundraising: come scrivere un messaggio efficace per la raccolta fondi, il documento buona causa

13-14 pausa pranzo

14-15.30 Recap e Esercitazione 2 suddivisi a gruppi

15.30-16.30 Discussione Esercitazione

16.30-17.30 Come sollecitare una donazione: gli strumenti della raccolta fondi (lettera, incontro, telefonata ecc…)

I mercati della raccolta fondi: individui, corporate, fondazioni, lasciti, eventi, crowdfunding.

17.30-18 Domande e saluti