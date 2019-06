Spaccio, nuovi controlli della Polizia Locale

Venerdì 21 giugno la Polizia Locale ha effettuato controlli all’interno dei parchi cittadini e in alcune zone della città, luoghi di ritrovo di giovani adolescenti. L’attività preventiva ha portato al sequestro di 3,5 grammi di marijuana in possesso di un ragazzino saronnese del 2002, conseguentemente segnalato alla Prefettura e affidato al genitore accorso su richiesta degli agenti. L’intervento è stato effettuato in via Visconti nell’area verde.

«L’amministrazione saronnese ha sempre posto l’accento sulla sicurezza dei cittadini e per garantirla ha spesso indirizzato sensibilizzando l’opera della Polizia Locale impegnata con attenzione al contesto del territorio saronnese».

«Sono operazioni importanti di prevenzione che i nostri agenti, su mia volontà, svolgono ormai costantemente dall’inizio del nostro mandato. Il fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti è difficile da sconfiggere, ma non impossibile. Per debellarlo serve un controllo specifico e costante: queste operazioni vanno in questa direzione», commenta il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.