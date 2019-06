Come stanno gli ospedali varesini? L’analisi di Samuele Astuti

“Una situazione preoccupante” così il consigliere regionale del PD Samuele Astuti ha definito le condizioni degli ospedali del varesino al termine di un tour che lo ha portato a visitare tutti i presidi, incontrando manager e operatori.

Il resoconto verrà presentato venerdì 28 giugno alle 21 alla festa de L’Unità della Schiranna. All’incontro, oltre ad Astuti, parteciperanno il segretario regionale dem Vinicio Peluffo, il segretario provinciale Giovanni Corbo e la responsabile sanità della segreteria provinciale Margherita Silvestrini.

Oltre all’elenco dei problemi, si identificheranno alcune soluzioni per rilanciare la sanità varesina : «In questi mesi abbiamo visto reparti, parlato con medici e dirigenti, sentito le necessità dei territori e dei pazienti e ne abbiamo dato conto – spiega Astuti -. Ora vogliamo fare delle proposte che permettano ai nostri ospedali di uscire dall’incertezza e soprattutto ai cittadini di avere risposte alla loro domanda di salute che siano più in linea con le esigenze attuali, che sono quelle di una società che si è fatta più anziana e di una medicina molto più efficace ma che prevede anche periodi, magari successivi al momento più critico della malattia, di cure costanti a bassa intensità per le quali occorre una sanità più diffusa e meglio programmata. Ne parleremo venerdì alla festa de L’Unità della Schiranna».