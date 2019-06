Lo svincolo di Lainate chiude definitivamente, ma a metà

Al fine di consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, dalle 6:00 di domenica 30 giugno sarà definitivamente chiuso lo svincolo Lainate.

Chiusura definitiva, ma a metà: lo svincolo non sarà più utilizzabile in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si potrà utilizzare lo svincolo limitrofo (a 1 km di distanza) di Lainate/Arese, al km 7+200 della stessa A8 Milano-Varese.

Lo svincolo di Lainate rimarrà invece utilizzabile in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Como/Varese.