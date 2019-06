Varese Academy, accordo con Oleggio per il reclutamento

Poker completato per le formazioni della Pallacanestro Varese Academy: dopo la qualificazione alle finali nazionali di under 18, under 15 (entrambe fermatesi ai quarti) e under 16, è toccato all’under 14 di coach Cristiano Maino accedere al torneo che assegna lo scudettino di categoria. L’appuntamento sarà a Porto San Giorgio, nelle Marche, tra il 24 e il 30 giugno prossimi.

I giovani biancorossi hanno infatti vinto il concentramento interzona di La Spezia battendo nella prima partita i liguri di Alassio con il netto punteggio di 74-47 e poi compiendo un’impresa contro l’Armani Junior Milano, sconfitta dopo un tempo supplementare per 82-72 grazie a una bella rimonta. Top scorer varesino Zhao Wei Lun, 19 punti nel primo match e 30 nel secondo; doppia cifra nel match decisivo anche per Bottelli e Frangos.

Intanto sono stati sorteggiati i quattro gironi delle finali nazionali under 16, in calendario tra il 16 e il 22 giugno sul parquet di Taranto. La Varese Academy – ammessa dopo la vittoria su Ancona nell’Interzona – in quel caso dovrà affrontare il Petrarca Padova, il don Bosco Livorno e il College Basket Borgomanero.

ACCORDO UFFICIALE CON OLEGGIO

Novità, in casa biancorossa, anche per quanto riguarda gli accordi e lo sviluppo di sinergie con altre società cestistiche di buon livello. Varese ha infatti scelto l’Oleggio Basket per una partnership importante nel Piemonte Orientale: il club – di cui è general manager Daniele Biganzoli, ex giocatore biancorosso anche in Serie A – sarà un centro di reclutamento ufficiale della Academy biancorossa. Il fatto che la Mamy Oleggio partecipi anche a un campionato senior importante, la Serie B (il girone è quello della Robur, l’allenatore è il casbenatt Paolo Remonti), è interessante anche per completare la formazione agonistica di quei giovani giocatori che completano il percorso giovanile e devono debuttare nel mondo delle prime squadre. Una strada che nella scorsa stagione è già stata seguita da Matteo Parravicini, la guardia che ha già esordito in A con la Openjobmetis ed è stata in questi anni uno dei punti di forza del gruppo 2001.