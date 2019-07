“90 Lake Party”, dance in riva al lago con Dj Molella

Una serata di musica dance con i successi dagli anni Novanta a oggi, per ballare e divertirsi in riva al lago con Panico, Gabri C e lo special guest, Dj Molella.

“90 Lake Party” è l’evento a ingresso libero organizzato da MiraLago pizza e cucina e Doctor Apple, in collaborazione con la pro loco di Leggiuno.

L’appuntamento è in programma al pratone di viale Repubblica (di fronte al Miralago) giovedì 11 luglio dalle 18 alle 24. Per l’occasione sarà in funzione uno stand gastronomico oppure è possibile prenotare cena e tavoli (tel.0331953289). Sarà inoltre attivo un servizio di taxi boat Arona – Angera (5,00 euro; dalle 18.00 alle 00.30

(+39) 3484764982 Leonardo Service).

Guarda la presentazione dell’evento: