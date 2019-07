Addio a Gian Pietro Rossi, per sette volte sindaco di Busto Arsizio

Si è spento questa notte, all’età di 92 anni, il senatore Gian Pietro Rossi per sette volte sindaco di Busto Arsizio.

Nel 1960 venne eletto per la prima volta in Consiglio Comunale a Busto Arsizio, diventando assessore all’Urbanistica. L’anno successivo, dopo una crisi di giunta, venne nominato sindaco e, all’età di 33 anni, divenne il più giovane sindaco di una città con oltre 50.000 abitanti. Tra il 1964 e il 1990 fu primo cittadino di Busto Arsizio per altre sei volte, e fu poi nominato sindaco emerito. Nel 1976 fece il suo primo ingresso in Senato con la DC.

Nel 1993 fu coinvolto nello scandalo di Tangentopoli assieme ad alcuni componenti della Giunta Comunale, ma nel 2005 fu assolto con formula piena.

Sposato con Renata Crespi, ha avuto cinque figli.

«È come se fosse morto il papà di tutti noi – commenta il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli – Ci seguiva da vicino: ci rimproverava quando, a suo parere, facevamo qualcosa di sbagliato o ci lodava quando apprezzava il nostro lavoro. Era una persona innamorata della politica, era la sua vita. Per me è stato un colpo ancora più forte sapere della sua morte, gli ero davvero affezionato e in più era amico di mio padre, scomparso alla stessa età due mesi fa. Stiamo predisponendo il Tempio Civico: lì sarà allestita la camera ardente. È il giusto riconoscimento per un uomo che ha fatto molto per la sua città»