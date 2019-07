In bikini nel parco del cimitero, il Comune chiede rispetto

In queste caldissime giornate estive è sempre invitante approfittare di una spiaggia soleggiata in riva al lago per riposarsi e abbronzarsi. Attenzione però a stendersi nel prato affacciato al Lago di Monate che da dietro il cimitero di Cadrezzate con Osmate si estende fino al parcheggio della chiesa.

Per quanto lo possa sembrare, questo spazio non è una delle tante spiagge che circondano il lago, ma si tratta invece del parco del cimitero. Per questo motivo, l’amministrazione ha già da alcuni anni emanato un’ordinanza che vieta di sostare nel parco in costume da bagno ed è prevista una multa di 50 euro per i trasgressori.

Diversi turisti la ritengono una decisione eccessiva, ma per sindaco e consiglieri si tratta di una misura necessaria per garantire il rispetto di un ambiente tanto delicato quanto può essere il luogo dove riposano i cari degli abitanti di Cadrezzate.

«I turisti – ha commentato Cristian Robustellini, sindaco di Cadrezzate con Osmate – sono sempre i benvenuti nel nostro paese. È però importante che si presti il giusto rispetto nei confronti del cimitero e di coloro che visitano i loro cari».

Il Comune ha stretto una convenzione con ranger e guardia nazionale per vigilare sul rispetto del divieto e segnalare alla polizia locale eventuali infrazioni.

A Cadrezzate non esistono spiagge comunali libere, ma i residenti, grazie a una convenzione tra il Comune e “Il coppale”, hanno la possibilità di utilizzare la spiaggia del locale gratuitamente. Con la recente fusione con Osmate, il permesso sarà allargato anche agli abitanti di questa località, che possono comunque già contare su una propria spiaggia comunale aperta a tutti.