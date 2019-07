Una bomba d’aereo ritrovata nei dintorni di Volandia

Una bomba d’aereo a due passi da Malpensa, dentro ai terreni del museo di Volandia: è stata fatta brillare dagli artificieri dell’Esercito nella prime ore di giovedì.

Nel pomeriggio di mercoledì un operaio della ditta incaricata alla costruzione del parcheggio pertinente al museo Volandia di Somma Lombardo, mentre stava effettuando degli scavi proprio al confine con il sedime dell’aeroporto di Malpensa, ha rinvenuto un ordigno inesploso risalente alla seconda guerra mondiale.

Immediato l’intervento della pattuglia dei Carabinieri di Somma Lombardo i quali hanno recintato e messo in sicurezza l’intera area, che è stata strettamente sorvegliata durante tutta la notte anche per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo per la sicurezza aeroportuale. Il residuato bellico, di circa 30 cm di lunghezza, faceva parte dell’armamento in dotazione agli aerei da guerra italiani della prima metà del Novecento: sarà fatta brillare questa mattina dai reparti specializzati dell’Esercito Italiano .

La zona di Malpensa ospitava strutture militari fin dall’inizio del Novecento, integrate poi anche con l’aeroporto del “Campo della Promessa” a Lonate Pozzolo. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale furono stanziati qui anche diversi reparti tedeschi. Diversi ordigni (per lo più inerti, da esercitazione) sono stati ritrovati recentemente nel corso dei lavori per la ferrovia T1-T2, fu fatto brillare anche un proiettile tedesco da 88mm.