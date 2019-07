Cai Luino: escursioni per tutti a “passo lento” nel mese di agosto

Nel mese di agosto sono previste quattro passeggiate a “passo Lento” per conoscere in territorio dell’Alto Varesotto. Sono camminate molto facili, senza difficoltà tecniche, adatte a tutti ed in particolare a coloro che hanno poco allenamento. Accompagnatori CAI Luino G.Carlo 3311020657 – Giovanni – Gianni 3387768131

Ecco il programma:

Martedì 6 agosto – Escursione a "passo lento – Agra giro del sole nel tramonto

Breve escursione percorrendo il “Giro del sole” nel comune di Agra per ammirare Luino e il Lago Maggiore dai più belli punti panoramici che si affacciano sul lago nelle luci del tramonto.

Il percorso è semplice e non comporta nessuna difficoltà. Al termine della passeggiata possibilità di

un “giro pizza” (facoltativo) presso il ristorante Bedorè.

Itinerario: Agra 655m (sentiero154GDS) – Monte Formica 715m (sentiero 154D) – Bedorè 710m

(sentiero 154B). Tempo h 1.15 – dislivello 100m – difficoltà T1.

Programma

Ore 17.45 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 17.50 partenza con mezzi propri per Poppino presso parcheggio di fronte alla scuola materna

Ore 18.10 partenza da Poppino per Agra

Ore 18.30 inizio escursione dal posteggio presso parco daini

Ore 19.15 arrivo al Bedorè e possibilità di un “giro pizza”

Ore 20 .45 rientro in Agra e a Luino

Portare una pila

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per

sci.

Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Maretedì 13 agosto – Escursione a "passo lento – Due Cossani loc 5 vie – Roccolo

Si percorre l’antica via di accesso a Curiglia seguendo gli itinerari 151 e 175. Dalla località 5vie ri risale un breve tratto di strada asfaltata fino al piccolo nucleo di Roncampiglio. L’itinerario procede immerso nel verde fino ad arrivare alla Fattoria del Roccolo. Dopo una breve sosta con la degustazione dei prodotti della fattoria il rientro per lo stesso itinerario – Tempo h 2.15 – dislivello

235m – difficoltà T1.

Programma

Ore 13.45 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 13.50 partenza con mezzi propri per Poppino presso parcheggio di fronte alla scuola materna

Ore 14.10 partenza da Poppino per Due Cossani – località 5 vie

Ore 14.30 inizio escursione

Ore 18 .00 fine escursione e rientro a Luino

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci.

Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Martedì 20 agosto – Escursione a "passo lento – Passo Forcora – Nove fontane

Escursione in Val Veddasca immersi nel verde di un bel bosco di faggi. Si percorrerà l’itinerario 115 che inizia dal posteggio del passo Forcora per arrivare senza dislivello alla località nove fontane vicino all’Alpe di Piero. Il rientro per lo stesso itinerario. Tempo h 2.00 – dislivello 51m – difficoltà T1.

Programma

Ore 13.45 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 13.50 partenza con mezzi propri per Maccagno posteggio presso Pro Loco in via Garibaldi

Ore 14.10 partenza per passo Forcora

Ore 14.45 inizio escursione dal posteggio

Ore 17 .30 fine escursione e rientro a Luino

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci.

Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Martedì 27 agosto – Escursione a passo lento – Cascata della Froda

Breve passeggiata pomeridiana alla cascata della Froda. Una tra le più belle cascate della provincia di Varese. Per arrivare al sentiero per la cascata, si deve dapprima percorrere la SP69, che collega i paesi della costa lombarda del lago Maggiore; in località Veccana, tra Portovaltravaglia e Caldè, si trova la svolta per Nasca. Giunti in paese si segue la strada per S. Antonio, fino a trovare, dopo circa 1 Km il cartello con l’indicazione cascata della Froda, sulla destra. L’itinerario 245 per arrivare alla Froda è breve, un bel sentiero immerso nella natura, facile e fattibile da chiunque.

Unici punti di attenzione è un piccolo guado all’inizio mentre nella parte finale c’è un ponticello che attraversa il torrente e alcuni gradini di ferro infissi nella roccia per arrivare alla base della cascata che naturalmente non sono obbligatori percorrere. Tempo totale passeggiata ore 2.00 (escluse le soste) – Dislivello 115m – Difficoltà T1

Programma

Ore 13.45 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 13.50 partenza con mezzi propri per Nasca

Ore 14.30 inizio escursione dal posteggio

Ore 17 .00 fine escursione e rientro a Luino

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per

sci.

Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

