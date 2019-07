Il Censimento “dà lavoro” agli universitari dell’Insubria

Nuove opportunità di lavoro per gli studenti dell’Università dell’Insubria.

Il Comune di Varese sta cercando 20 giovani universitari che svolgeranno le attività previste dal Censimento Generale ISTAT per il quadriennio 2018 – 2021. Il bando, online sul sito dell’università, resterà aperto fino all’11 luglio e potranno parteciparvi tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo varesino.

Per stilare la graduatoria tra chi presenterà la domanda, si terrà conto della percentuale di crediti previsti dal piano di studi nell’anno d’iscrizione e della media dei voti conseguiti al 31 maggio 2018.

Questa opportunità nasce dalla convenzione stipulata tra il Comune di Varese e l’Università dell’Insubria, che ha l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile e creare maggiore sinergia tra l’ateneo e l’amministrazione: per i 20 selezionati che avvieranno la collaborazione con il Comune di Varese, l’impiego inizierà il 1° ottobre e terminerà il 20 dicembre. Gli studenti che entreranno in servizio verranno divisi in due tipologie di impiego: operatori di back office e rilevatori.

Le candidature dovranno arrivare entro le ore 12.00 dell’11 luglio. Si potrà presentare la domanda via mail inviandola a collegi@uninsubria.it, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’università. Sarà possibile inoltre consegnare i documenti anche direttamente agli uffici di via Ravasi, 2 a Varese.

IL LINK PER CONSULTARE IL BANDO