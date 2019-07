Freddo e pioggia, ma a breve il sole

Minime: 14/17 gradi (quindi freddino la notte). Massime 25. L’agguato meteorologico in questo luglio pazzerello, più che dai temporali trova un alleato nella colonnina di mercurio che si è abbassata e di molto, non già rispetto all’insana canicola dei 40°, ma anche alle temperature più in linea con la stagione.

E allora ecco che dagli armadi escono golf di cotone e spolverini per affrontare quella che più di un’uscita da casa al mattino presto per andare al lavoro pare essere la tolda di una nave in preda alla tempesta. Con acqua e freddo: così era stamani – lunedì 15 – prima delle 7.

Ma il freddo avrà la durata delle neve di marzo, perché secondo il Centro Geofisico Prealpino già dal pomeriggio di oggi dovremo aspettarci un miglioramento, con lo spostamento della perturbazione verso il Pavese, che vuol dire cieli vai via sgombri da nuvole, cioè sole (di luglio) in arrivo.

SITUAZIONE – “Una bassa pressione scende dal Tirreno allo Jonio accompagnata da rovesci e temporali. In seguito veloce miglioramento con l’anticiclone delle Azzorre che garantirà giornate asciutte e ben soleggiate. Temporanea diminuzione delle temperature“, dicono dall’Osservatorio.

PREVISIONI – Si diceva per lunedì “Nella notte e all’alba piogge diffuse con rovesci e temporali localmente di forte intensità. In mattinata spostamento dei fenomeni verso il Pavese. Dal pomeriggio asciutto e soleggiato. Temperature in calo“. Martedì “ben soleggiato. Ventilato da Nord al mattino. Formazione di cumuli nelle ore più calde. Asciutto. Temperature massime in aumento“. Mercoledì “Ben soleggiato. Formazione di cumuli nelle ore più calde. Asciutto o qualche rovescio in montagna. Temperature in leggero aumento“.

TENDENZA – “Giovedì 18 e venerdì 19 luglio: soleggiato al mattino. Molti cumuli nel pomeriggio e possibili rovesci o temporali in serata“.