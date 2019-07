Come funzionano i voucher per i campi estivi in città

La stagione degli oratori estivi sta per concludersi, ma per i genitori che continuano a lavorare rimane la scelta dei campi estivi, alcuni dei quali (in possesso dei requisiti qualitativi

previsti dalla normativa regionale) sostenuti dal Comune di Varese per contribuire all’organizzazione familiare nel periodo di chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il particolare, il Comune di Varese mette a disposizione dei “voucher”, per un massimo di 7 settimane (l’anno scorso erano 6) per ogni minore tra i 6 e i 14 anni, residente a Varese e con entrambi i genitori lavoratori (o con unico genitore lavoratore in caso di nucleo mono-genitoriale), a titolo di contributo alla spesa sostenuta per la frequenza del Centro estivo prescelto tra quelli convenzionati (qui l’elenco e le caratteristiche di ciascuno).

Il contributo è di 40 euro a settimana per i bambini di famiglie con Isee inferiore a 20 mila euro (il contributo sale a 70 euro a settimana in caso di bambino con inabilità) e un contributo settimanale massimo di € 25 euro per bambini con certificazione Isee superiore.

Potranno beneficiare del voucher unicamente gli utenti in regola con i pagamenti dei servizi educativi erogati dal Comune.

Le famiglie in possesso dei requisiti dovranno dapprima iscriversi presso il Centro prescelto, tra quelli convenzionati e poi recarsi presso gli sportelli dei Servizi educativi al civico 6 di via Cairoli con il certificato di iscrizione rilasciato dal Centro e l’attestazione Isee in corso di validità (nel caso non sia già stata presentata per altri servizi nell’anno scolastico appena concluso).

Lo sportello comunale rilascerà quindi il “voucher” da presentare al Centro e pagare la differenza tra l’importo complessivamente dovuto ed il contributo riconosciuto.

Le domande di “voucher” saranno accolte in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici scrivendo a rette.educativi@comune.varese.it oppure telefonando allo 0332-255.001.

Se cerchi maggiori informazioni sui Campi estivi di Varese e provincia, consulta qui la nostra pagina dedicata.