Genitori e ragazzi insieme per ridipingere la scuola

Nell’ultimo mese non solo i genitori ma anche i ragazzi che frequentano la media Don Rimoldi dell’Istituto comprensivo Varese 1, hanno regalato ciascuno un po’ del loro tempo libero, nel pomeriggio o nei fine settimana, per ridare colore e un aspetto tutto nuovo alla scuola: pareti, vetri porte e termosifoni. Con loro anche alcuni volontari del quartiere, nonni e fratellini, pronti a contribuire alla causa.

Galleria fotografica Genitori e ragazzi ridipingono la scuola media 4 di 27

Ora, terminate le aule, tocca ai corridoi.

L’appuntamento per chiunque sia disponibile a dare una mano è per domani, sabato 27 luglio alle ore 8.30 al plesso di via Pergine.

Finiti i lavori con lo stucco, l’obiettivo è ora quello di ridipingere i corridoi, armati di vernici, rulli pennelli e tanta buona volontà.