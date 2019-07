Gita d’estate? Il Lago di Monate tra le mete consigliate da InLombardia

C’è anche il Lago di Monate tra le otto destinazioni suggerite da InLombardia, il portale della Regione dedicato al turismo, come meta per una gita d’estate. Questo angolo del Varesotto, celebre per le sue acque particolarmente pulite, offre infatti molte possibilità per i turisti e più in generale per chi vuole trascorrere una giornata al lago tra bagni, natura, relax e sport acquatici.

Di seguito l’elenco competo delle località consigliate da InLombardia:

1. Nel Parco Fontanili di Capralba

Nel cuore del cremasco, il Parco Fontanili di Capralba è un’ottima meta per un pic nic in famiglia. I fontanili sono isole naturalistiche di notevole interesse per la limpidezza delle acque che fanno crescere rigogliosa la vegetazione. Da non perdere il Percorso Verde alla scoperta della flora e della fauna, tra farfalle, libellule, gallinelle d’acqua.

2. Al Parco del Curone

A pochi chilometri da Milano, il Parco del Curone offre numerosi sentieri che attraversano boschi e prati. Presso la Cà del Soldato, Centro del Parco, sono a disposizione anche due griglie coperte prenotabili e grandi tavoli. Primo o dopo il pic nic potete visitare anche il suo piccolo museo, aperto nei week end, in cui si trovano esposti alcuni esemplari di fauna del Parco del Curone e alcuni attrezzi di uso comune nell’antica vita contadina brianzola.

3. Sul Lago d’Endine

Barbecue e passeggiate rilassanti, pranzo al sacco e tovagliette a quadretti, il Lago d’Endine è anche questo. Giardini pubblici e diverse piazzole attrezzate per un pic nic o un pranzo al sacco in tranquillità. Area barbecue e pic nic anche vicino a Monasterlo, sulla riva più verde del lago. Una proposta allettante, oltre a una passeggiata per godere del panorama, è sicuramente affittare un pedalò per fare un bel giro sul lago.

4. Al Lago di Monate

Il Lago di Monate, in provincia di Varese, vanta acque pulite e un buon numero di spiaggette dove prendere il sole e ragalarsi anche un pranzo al sacco. Tra le più note ci sono quelle di Travedona Monate (una è riservata per chi vuole portare anche un amico a quattro zampe), quelle di Cadrezzate, quelle di Osmate e, infine, quella di Comabbio, dove la spiaggia parrocchiale è super attrezzata sia per il pic nic sia per un tuffo nel lago.

5. Nella Riserva Naturale Monte Alpe

La Riserva Naturale Monte Alpe, nel cuore dell’Appennino lombardo e dell’Oltrepò Pavese, è un luogo di conservazione della biodiversità dove osservare diverse specie di flora e fauna. Ma anche un meta ideale per una giornata all’insegna del relax e di un pic nic a contatto con la natura. Facilmente raggiungibile in auto, la riserva è percorribile solo a piedi. È possibile allestire un piacevole pic nic oppure partecipare al pranzo all’aperto organizzato dall’associazione che si occupa del parco.

6. All’Oasi Sant’Alessio

L’Oasi Sant’Alessio, non distante da Pavia, si estende su una superficie di circa 10 ettari. Chi vuole passare la giornata all’Oasi può scegliere panini, insalatone e primi piatti dal bar interno, oppure pranzare al sacco nella ampia area picnic attrezzata e ombreggiata da tre enormi pioppi e da una tettoia che protegge dalla pioggia in caso di maltempo. Ogni domenica e nei giorni festivi è inoltre possibile usufruire della grigliata. Da non perdere, l’omonimo Castello.

7. Al Parco Ittico Paradiso

Il Parco Ittico Paradiso a Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, è una meta consigliata per chi vuole fare una scampagnata durante il weekend. L’area è un caratteristico bosco umido di pianura con laghetti, ruscelli, canali, stagni, risorgive e fontanili che ospitano anche una colonia di ninfee e i giunchi. Il parco – dotato di punto ristoro – offre un’ampia area coperta attrezzata per il pranzo al sacco.

8. Nel Parco della Preistoria

Sulla sponda sinistra del fiume Adda, a soli 25 km da Milano, inserito in un’area naturale di oltre 100 ettari, costituita da un bosco secolare, il Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, ospita oltre 50 ricostruzioni a grandezza naturale appartenenti a 31 specie preistoriche diverse, tra cui artropodi, pesci, anfibi, rettili arcaici, dinosauri, pterosauri, mammiferi e uomini primitivi. Un’autentica gioia per i nostri piccoli Indiana Jones. All’interno del parco sono dislocati due punti di ristoro. Nel verde c’è spazio anche per un pic-nic.

