Incendio in una casa, difficile le operazioni di spegnimento

Un incendio è divampato questa mattina, mercoledì 24 luglio, a Cuveglio in una casa di via Nicolini 11, abitata da una donna che in quel momento si trovava nello stabile e che è riuscita ad abbandonare la casa illesa (la foto è di Dario Bevilacqua)

Le fiamme si sono sprigionate attorno alle 7 di questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei mezzi perché la via d’accesso è molto stretta e non è possibile transitare con le autobotti.

I vigili del fuoco intervenuti dalle sedi Luino, Laveno, Varese e Ispra con diversi fuoristrada dotati di moduli antincendio, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Lo stabile è stato dichiarato inagibile.