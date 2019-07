“La finestra sul cortile“, un concorso per raccontare il tuo quartiere con uno scatto

Ultimi giorni disponibili per scattare e inviare immagini dei quartieri di Varese.



Il concorso, organizzato dall’Associazione Gattabuia in partenariato con il Comune di Varese e in collaborazione con il corso di laurea in “Storia e storie del mondo contemporaneo” dell’Università degli Studi dell’Insubria, con Coopuf Iniziative Culturali e Teatro Drao, è un invito a rallentare, osservare, ascoltarsi e a fermare in un’immagine il nostro sguardo sulla città di Varese.

In particolare l’intento è quello di evidenziare come le differenze fra i vari quartieri e le diverse visioni che ogni osservatore ha, contribuiscano a creare un’identità cittadina.

L’importanza del quartiere come microcosmo che porta con sé ricordi, tradizioni e colori del passato che convivono con aspetti contemporanei rivolti verso il futuro, vuole essere il tema della mostra che verrà realizzata in autunno con una selezione delle foto più rappresentative.

La scelta delle immagini sarà affidata a una giuria composta da professionisti di tutto rispetto, esperti di comunicazione, arte, storia, fotografia.

L’iscrizione è gratuita e non ci sono premi materiali. Ognuno diventerà narratore di un’unica storia creata a più mani, o è proprio il caso di dire, a più sguardi.

Tutti possono partecipare, anche non residenti a Varese e non ci sono limiti di età.

Qui trovate il regolamento e il modulo di iscrizione.

Il termine per l’invio è domenica 21 luglio 2019.

TEMNA DEL CONCORSO

Spesso attraversiamo distrattamente i luoghi in cui viviamo. Guardiamo senza vedere, respiriamo senza sentire.

La fotografia è un invito a rallentare, a prendere del tempo per fermarsi e a stare, con quello che abbiamo intorno, osservando il nostro microcosmo: il nostro quartiere.

Così, possiamo scoprire qualcosa che non avevamo visto, che non avevamo percepito.

Oppure che avevamo creduto diverso. Possono riaffiorare ricordi di vita passata e aspettative verso il futuro.

Un angolo, uno scorcio, un pezzetto di natura e la vita stessa che scorre attraverso i personaggi che si muovono nelle piazze e nelle strade si presentano ai nostri occhi che desiderano ora vedere e scoprire.

Le immagini dovranno rappresentare il vostro unico e personale punto di vista e una selezione di fotografie sarà esposta in una mostra itinerante che sarà il risultato materiale del foto-dialogo sviluppato fra il fotografo e l’ambiente.

L’obiettivo della mostra è quello di far emergere le diverse realtà cittadine e come queste vengono percepite. Soggetto delle foto diventerà pertanto non soltanto il soggetto ritratto, ma anche il fotografo stesso con la propria, unica visione.

LE REGOLE

Partecipazione e iscrizione

1. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia senza distinzione fra

professionisti e amatori e senza limiti di età.

2. I partecipanti dovranno compilare e firmare la scheda di iscrizione allegata e inviarla, allegando obbligatoriamente il proprio documento d’identità, all’indirizzo mail associazionegattabuia@gmail.com insieme a un massimo di 3 foto in formato digitale.

3. Per i minori si dovrà allegare anche l’apposita liberatoria firmata da un genitore.

4. La partecipazione è gratuita.

5. La partecipazione al concorso implica automaticamente la completa accettazione

del presente regolamento.

Caratteristiche dell’immagine

6. Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o colori.

7. Sulle fotografie non dovranno comparire nomi, cognomi, firme, loghi, date e qualsiasi altro segno di riconoscimento.

8. Le immagini dovranno essere consegnate in formato digitale (file jpg) secondo le seguenti specifiche: lato lungo 2500 pixel e rinominate “cognome_nome_numero progressivo” (es: rossi_mario_01.jpg) e inviate via mail o via WeTransfer (o similari) all’indirizzo: associazionegattabuia@gmail.com specificando in oggetto “la finestra sul quartiere”.

9. È ammesso l’uso della postproduzione fotografica.

10.Non sono ammesse immagini di sintesi, cioè realizzate in toto o in parte con programmi e modelli di computer grafica.

11.Tutte le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 21 luglio 2019.

12.Per ciascuna foto i partecipanti dovranno produrre una didascalia con:

• il nome del fotografo

• il titolo unico della fotografia

• il luogo e l’anno dello scatto

13.Non è indispensabile che le immagini siano realizzate ad hoc per la mostra.

14.Nel caso siano già state pubblicate, chiediamo, al momento della candidatura, che vengano indicati i contesti e i supporti delle pubblicazioni.

15.Le immagini non conformi nella forma e nel soggetto alle suddette specifiche verranno escluse dal concorso.

16.Saranno escluse dalla valutazione le fotografie dal contenuto offensivo, diffamatorio, violento o discriminatorio o comunque non in linea con lo spirito del concorso e

quelle che presentano una documentazione non completa.

Responsabilità dell’autore e diritti

17.La partecipazione al concorso implica automaticamente la concessione all’associazione organizzatrice del diritto di riproduzione delle fotografie.

18.Ogni autore conserva i diritti relativi alle opere che restano di sua proprietà e cede gratuitamente i diritti di uso illimitato delle immagini premiate e ammesse, sui cataloghi cartacei o digitali e altre pubblicazioni, riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico che abbiano finalità, senza scopo di lucro, di propagandare la manifestazione, il concorso, l’associazione, la città di Varese e la diffusione della fotografia, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie.

19.Ogni autore, nonché firmatario del modulo di iscrizione, dichiara di essere unico autore delle fotografie presentate e delle immagini inviate ed è personalmente direttamente e interamente responsabile di quanto in essere sull’immagine delle opere presentate.

20.Ogni autore è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando

ed escludendo le associazioni organizzatrici del concorso da ogni responsabilità anche nei confronti di terzi e anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’articolo 10 della legge 675/96 e successiva modifica con D. lgs 196/2003 del 30 giugno 2003, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso.

21.Tra tutte le fotografie inviate e quindi partecipanti al concorso, quelle che supereranno la selezione, cioè le “fotografie ammesse”, faranno parte di una mostra fotografica che sarà allestita a Varese nel mese di settembre in occasione della manifestazione “Sant’Ambrogio in festa”. La mostra potrà successivamente essere allestita in tutti i quartieri che ne faranno richiesta.

Giuria e premiazione

22.La giuria sarà composta da professionisti di vari settori (fotografi, fototerapeuti,

scrittori, esperti della comunicazione).

23. La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile.

24.Nella valutazione delle fotografie si terrà conto dell’originalità delle proposte, della creatività, dell’intensità comunicativa e della coerenza con il tema del concorso, nonché della qualità fotografica delle stesse.

25.Agli autori delle foto ammesse sarà inviata apposita comunicazione via mail e il prospetto completo dei risultati sarà pubblicato sulla pagina Facebook del concorso e delle associazioni organizzatrici.

26.La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione dell’inaugurazione della mostra durante la manifestazione “Sant’Ambrogio in festa” a settembre 2019 con modalità e località da definire.

27.Sarà data comunicazione degli eventi correlati via mail e/o sulle pagine Facebook delle associazioni organizzatrici.