La Luna vista da Malpensa

Un viaggio epico che ha saputo trasformare la fantasia in realtà. Lo sbarco sulla Luna è stato, si sa, un momento storico per l’umanità sia dal punto di vista tecnologico, sociale e simbolico. Proprio nel giorno in cui il mitico Apollo 11 partiva alla conquista dello spazio (16 luglio del 1969) l’Aeroporto di Malpensa inaugura un progetto artistico capace di coniugare arte, scienza, musica, storia ovvero le componenti essenziali per l’uomo e la sua vita. Si chiama Energy of Space e presenta una mostra monografica del pittore Aldo Rota, ideata da Erica Tamborini allestita nelle Club SEA Lounges del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa fino al 30 novembre.

La serie di dipinti sono stati selezionati da reiterati cicli che, negli ultimi anni, l’artista ha dedicato all’astro sidereo, circa trenta opere pittoriche realizzate fra il 2015 e il 2019, distribuite nelle sale vip dell’aeroporto.

«Gli astronauti che andarono sulla Luna furono come nuovi Ulissidi – spiega la curatrice – capaci di superare le Colonne d’Ercole della modernità. La loro impresa fu l’ideale continuazione delle grandi esplorazioni che videro uomini coraggiosi che permisero di allargare gli orizzonti dell’uomo, come Colombo e Magellano per esempio. Questo anniversario coincide con un altro importatissimo che ricorda Leonardo Da Vinci, colui che seppe per primo coniugare arte e scienza».

In questa visione si colloca l’opera di Aldo Rota con la sua pittura di getto che parte dall’informale, per attraversare il segno istintivo di Pollock e trovare la propria cifra stilistica.

«La luna mi ha sempre affascinato – spiega Aldo Rota – e ho cominciato a dipingerla da quando avevo sette anni. Il trittico che ho realizzato per questa mostra è un omaggio all’Ultima Cena di Leonardo»

Corpi celesti bianchi, come in una galassia ideale, ricordano la struttura compositiva perfetta che Leonardo scelse per rappresentare uno dei momenti fondamentali della vita di Cristo e di tutta l’umanità. Un ideale collegamento con quello che fu, nell’era moderna, l’impresa di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, quasi un cammino spirituale.

La mostra si completa con un video di Erica Tamborini corredato dalle musiche di Dario Baldan Bembo, uno tra i compositori più importanti del panorama della musica italiana, autore tra gli altri di brani per Mina, Mia Martini, Renato Zero.

«Anche l’aeroporto di Milano Malpensa celebra il 50esimo anniversario del primo uomo sulla luna – dichiara Michaela Castelli, Presidente di SEA – e lo fa con l’energia e la forza creativa della pittura di Aldo Rota. La sua mostra “Energy of Space” è in esposizione nelle Vip Lounge Club SEA di Malpensa. I passeggeri ospiti delle Sale potranno ammirare le opere pittoriche che Rota ha voluto dedicare alla luna. È sempre motivo di orgoglio per SEA celebrare l’arte in aeroporto, dove trova spazio e si propone nelle diverse declinazioni per incontrare i gusti di tutti i passeggeri. È questo l’obbiettivo che ci proponiamo, facendo dell’aeroporto, non solo un punto di arrivo e partenza, ma un luogo dinamico che arricchisce ogni giorno l’esperienza del viaggio. Un impegno che ci ha permesso di collaborare con importanti e significative esperienze artistiche le quali hanno trovato voce all’interno dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, proprio come questa esposizione che vogliamo considerare un regalo speciale, dedicato a tutti i passeggeri che transitano ogni giorno nelle nostre lounge».

Durante il vernissage si è ricordato il discorso di Papa Paolo VI pronunciato proprio in occasione dell’allunaggio e brindato con “Apollo 11”, il liquore-aperitivo originale del 20 luglio 1969, creato da Piero Pirola il giorno stesso in cui il primo uomo è sbarcato sulla Luna.

La mostra, allestita nelle Club SEA Lounges dell’aeroporto rimarrà aperta dal 27 giugno al 30 novembre 2019.