La posta chiude per un mese e mezzo dopo il furto (con esplosione)

Chiude per un mese e mezzo la posta di Solbiate Arno per lavori di ristrutturazione. Un intervento reso necessario dopo il tentativo di furto dello scorso 17 marzo quando i ladri avevano fatto esplodere nella notte un ordigno che ha completamente devastato l’impianto postamat senza peraltro riuscire a far saltare la cassaforte.

Ora le poste comunicano che dal ‪29 luglio verrà chiuso‬ l’Ufficio Postale di Solbiate Arno per effettuare i lavori infrastrutturali di ripristino.

Per garantire l’erogazione di tutti i servizi, finanziari e postali, ivi inclusa la consegna degli oggetti a firma non consegnati a domicilio, verrà aperto uno sportello dedicato ‘’Ufficio di Solbiate Arno‘’ presso l’ufficio postale di Albizzate dove i cittadini di Solbiate Arno potranno fruire di tutti i servizi e l’assistenza loro necessaria.

L’ufficio in ristrutturazione rimarrà chiuso dal ‪29 Luglio‬ fino presumibilmente ‪al 15 settembre. Anche le pensioni saranno pagate presso l’ufficio Postale di Albizzate ‪dalle 08.20 alle 13.30‬.