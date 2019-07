La Unet E-Work sarà al lavoro da lunedì 19 agosto

Inizia a delinearsi, anche nelle date, la nuova stagione della Unet E-Work Busto Arsizio 2019/2020; la formazione biancorossa inizierà la preparazione in vista della nuova annata agonistica alle 17 del prossimo lunedì 19 agosto al PalaYamamay. A condurre il primo allenamento, così come le successive sessioni di lavoro, sarà il viceallenatore Marco Musso, vista l’assernza di coach Stefano Lavarini, impegnato con la nazionale della Corea del Sud (di cui è commissario tecnico) fino a metà settembre.

Pronta anche la lista delle giocatrici che saranno presenti al primo allenamento: la capitana Alessia Gennari, Giulia Leonardi, Maria Luisa Cumino, Beatrice Berti, Sara Bonifacio e le nuove arrivate Francesca Villani, Erblira Bici e Wang Simin.

Assente certa Britt Herbots, impegnata con la nazionale belga agli Europei, così come in forse è la presenza di Alessia Orro – potrebbe essere convocata in azzurro da coach Mazzanti – e delle americane Washington e Lowe, a loro volta in attesa di una chiamata in nazionale.

Come sempre, la apertura della stagione sarà un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi che potranno assistere di persona al primo allenamento delle proprie beniamine. A causa dell’inizio così anticipato della preparazione e del fatto che molti supporters possono essere ancora in vacanza, la società biancorossa ha pensato invece di posticipare il classico aperitivo insieme ai fans ai primi di settembre. Più imminenti invece – verso la fine della settimana – le prime informazioni relative alla nuova campagna abbonamenti, di cui per ora si conosce lo slogan: “Red Carpet”.