Il lago, le piazze, 300 giochi di una volta e una mappa

Centinaia di postazioni gioco sparse per piazze e vicoli, una mappa e mille sfide. È l’evento “Un, due, trecento giochi in centro a Verbania Intra”, in programma nelle serate di giovedì 18 e venerdì 19 luglio, dalle ore 16 alle 22.

Punto di partenza per lanciarsi nell’avventura alla scoperta di centinaia di giochi di una volta a base di abilità, destrezza, ingegno o più banalmente fortuna e divertenti e rompicapo.

Il percorso inizia da Piazza Ranzoni e si snoda attraverso 7 postazioni sparse nei luoghi più suggestivi del centro cittadino. Al passaggio da ogni piazza viene apposto un timbro sulla cartina del percorso. Alla fine ogni partecipante potrà avere il suo diploma di bravo giocatore “a trecento stelle”.

Alla sfida possono partecipare bambini di ogni età, da 2 a 99 anni.

L’evento è garantito con qualsiasi condizione meteo.

La partecipazione costa 5 euro per ciascun giocatore.

L’evento è promosso dai Commercianti di Verbania Intra con il patrocinio della Città di Verbania, la collaborazione della Pro Loco di Verbania e l’organizzazione operativa di Lem s.r.l. – Grotta di Babbo Natale.