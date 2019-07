M5S:”Puricelli si attivi per i fondi per la messa in sicurezza”

I comuni, ma anche le regioni e le città metropolitane, hanno ancora tempo fino al 30 agosto per presentare la domanda di cofinanziamento statale a progetti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e strutture ad uso pubblico (con la priorità a quelli scolastici).

Si tratta, nello specifico per i comuni, della possibilità di presentare un massimo di tre progetti, con una percentuale massima all’80% per il finanziamento (il tetto massimo è 60mila euro per ciascun progetto). Il fondo è stato stabilito dalla legge di bilancio 2018 e ha una dotazione annua di 30 milioni di euro l’anno, fino al 2030 (qui l’indirizzo dove inviare la domanda).

Quindi, Fortunato Costantino e tutto il Movimento 5 Stelle di Samarate si rivolgono al sindaco Enrico Puricelli:«Invitiamo pertanto il sindaco e tutta l’amministrazione Puricelli ad attivarsi per individuare ed inviare la proposta di intervento sul territorio comunale, per beneficiare del cofinanziamento statale nei tempi e secondo le modalità stabilite. Se, invece, l’istanza è già partita, chiediamo quali domande sono state presentate e per quali tipi di progetto».