Parte “R-estate a Malnate”: 20 appuntamenti animano la città

Da mercoledi 3 luglio fino a mercoledì 18 settembre “R-estate a Malnate” animerà la città con un programma culturale estivo per tutti.

Si parte domani mercoledì 3 luglio alle 21 con il Cinema all’aperto organizzato da La Focale che proietterà il film di animazione Oceania. Come da tradizione la proiezione sarà in una corte storica, questa volta in via Nino Bixio 10 a Gurone grazie alla bellissima collaborazione con gli abitanti pronti ad accogliere in cortile bimbi e famiglie.

La ricca rassegna prevede una ventina di appuntamenti, dal cinema sotto le stelle alla color running, dal picnic a tema al concerto jazz, dal cabaret agli spettacoli teatrali per bambini. E poi incontri con gli autori, eventi culinari e di intrattenimento per tutte le fasce d’età.

«Un programma davvero ricco di proposte – dice l’assessore alla cultura Carola Botta – quest’anno giunto alla quarta edizione, grazie alla preziosa collaborazione delle numerose associazioni del territorio e delle diverse realtà malnatesi che con generosità si aprono alla cittadinanza».

Qui la locandina con tutti gli eventi