Piste ciclabili? Cassani: «Magrini si impegni di più per il Sud»

La soppressione dei passaggi a livello nei paesi del Verbano attraversati dalla ferrovia che si innesterà con Alptransit e le piste ciclabili nel nord della provincia. Gli interventi sulla Sp1 del Lago di Varese e sulla strada provinciale 69 del Lago Maggiore.

Ancora le rotonde di Cugliate Fabiasco, Galliate Lombardo, Mornago e Vergiate.

«Lavori utili, ma per il sud della provincia?»: se lo chiede il sindaco di Gallarate, il leghista Andrea Cassani. Ma andiamo per gradi.

La Provincia di Varese ieri, 12 luglio in una conferenza stampa ha fatto il punto ha stanziato della spesa per il 2019 in merito alle opere per la viabilità provinciale.

Si parla di circa 30 milioni di euro per le strade di competenza di Villa Recalcati, ma anche per uno dei pallini del padrone di casa, in questo caso il consigliere provinciale delegato Marco Magrini da sempre – almeno da quando era presidente di Comunità Montana nella sua Valcuvia.

La nota che segue la conferenza stampa viene ripresa dalla stampa locale e Varesnews realizza un articolo che viene postato su facebook. E proprio qui, in questa nuova agorà dedicata a opinioni, ma anche a critiche, arriva il rimbrotto del sindaco di una città importante, Gallarate.

Scrive Andrea Cassani in un commento: «Fintanto che questo consigliere avrà la delega ai lavori pubblici (e nessuno gli metterà un freno), è abbastanza inutile per i comuni industrializzati del centro-sud della provincia andare a votare nelle assemblee provinciali».

Proprio così. E il commento di Cassani in versione social viene sottolineato anche dal Cassani in versione giacca, cravatta e fascia tricolore a margine di un evento pubblico nella mattinata di sabato.

Sindaco, cosa intendeva con quel commento? «Esattamente quello che ho scritto». Cioè? «Ritengo sia giusto chiedere un impegno più forte da parte del consigliere Marco Magrini anche per i territori nel sud della provincia. In qualità di amministratore gli chiedo maggiore attenzione», ha concluso il sindaco di Gallarate.