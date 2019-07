Politeama, da cinema a teatro della città

Restaurare il Politeama di piazza XX Settembre e trasformarlo nel nuovo teatro della città. L’idea si sta concretizzando e a rivelarlo è il sindaco di Varese Davide Galimberti che ieri in Regione Lombardia ha incontrato il presidente Attilio Fontana. Sul tavolo non solo il futuro del Politeama ma anche il progetto della Caserma Garibaldi.

«Oggi sono stato in Regione Lombardia a Milano per la Segreteria tecnica sull’accordo di programma per la riqualificazione della Caserma e del teatro – scrive Galimberti su Facebook -. Abbiamo fatto passi avanti notevoli soprattutto in visione della soluzione del recupero del Politeama. Attraverso l’interlocuzione con il presidente Fontana e l’Università, l’accordo può proseguire e potranno essere attuati interventi che la città aspetta da tantissimo tempo.

La soluzione del Politeama consente di recuperare uno spazio culturale importante che in origine era destinato proprio a teatro, oltre a ridurre in maniera significativa i costi complessivi. Con la collaborazione istituzionale, a prescindere dall’appartenenza politica, si possono portare al territorio risultati importanti».

Il Collegio di vigilanza, entro la fine di luglio, valuterà sia la possibilità di proseguire l’intervento della riqualificazione della caserma, che ospiterà anche l’Archivio del Moderno di Mendrisio, sia il recupero del Politeama.