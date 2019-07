“Preoccupati per il futuro dell’ospedale”

Bene gli stanziamenti ma l’ospedale è ancora insofferenza. È quanto afferma la sezione tradatese del PD dopo l’annuncio dell’Asst Sette Laghi: “In qualità di forze di opposizione, apprendiamo favorevolmente la notizia di uno stanziamento finanziario all’indirizzo del nostro presidio ospedaliero. Vigileremo affinché quanto promesso sia attuato e non resti lettera morta come successo in passato.

Purtroppo, ad oggi, le notizie che giungono dall’ospedale non sono confortanti, si pensi al recente dirottamento dei pazienti dal reparto di ortopedia traumatologica, per la rottura di un macchinario o l’assenza di radiologi, ed evidenziano lo stato di necessità della struttura.

Senza un intervento strutturale e immediato a partire dal rifacimento del pronto soccorso e ad un adeguato potenziamento del personale, attualmente sotto organico, il rischio di perdere questo patrimonio collettivo ad appannaggio non solo dei tradatesi è reale.

La soluzione proposta dal presidente della commissione ospedaliera, già sindaco DR. Giuseppe Bascialla, di trasferire il centro medico di via Isonzo all’interno del presidio ospedaliero ci lascia alquanto perplessi.

Non se ne comprende il motivo e se tale scelta avesse un seguito, non farebbe che danneggiare gli utenti, in special modo le fasce più anziane, non generando nessun vantaggio per il pronto soccorso”.