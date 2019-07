Progetto Zattera porta “Il mostro coraggioso” a Villa Mylius

Un pomeriggio ricco avventuroso attende i bambini nel pomeriggio di sabato 27 luglio nel parco di Villa Mylius per un nuovo appuntamento della rassegna “Quartieri”.

A partire dalle ore 17.30 sul prato davanti al bar e al campo da tennis prenderà vita la lettura animata dell’albo illustrato “Il mostro coraggioso” di Chris Judge.

Agli attori del Progetto Zattera il compito di infondere coraggio ai piccoli spettatori per affrontare assieme al protagonista un’avventura che insegna come le paure siano spesso meno motivate di quel che sembra, basta affrontarle.

A seguire, dalle ore 19.30, il concerto di musica argentina “Gato a la naranja”.

La partecipazione è per tutti libera e gratuita.

Attività adatta ai bambini dai 3 anni in su.

Per maggiori info scrivere a: promozionezattera@libero.it oppure 349 3281029.