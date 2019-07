Ribaltamento in via Gesiola, tre feriti

Incidente questa mattina, mercoledì, in via Gesiola ad Orino. Per cause ancora in fase di accertamento, un’utilitaria con a bordo tre persone si è ribaltata. Sul veicolo viaggiavano un uomo di 96 anni, uno di 42 e una donna di 69 anni.

Galleria fotografica Ribaltamento a Orino 4 di 9

Tutti e tre hanno riportato ferite, fortunatamente non tali da mettere le loro vite in pericolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno liberato gli occupanti e un’ambulanza inviata dall’Areu.