Riempie di botte la moglie: arrestato

Durante la notte, i carabinieri della tenenza di Tradate hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia

un 41enne del luogo, che in stato di alterazione psico-fisica dovuto allo smodato uso di sostanze

alcoliche, all’interno della propria abitazione ha malmenato la propria moglie 42enne, costringendola

a fare ricorso alle cure sanitarie.

I carabinieri sono stati attivati in piena notte dai vicini che sentivano le urla disperate della donna.

L’aggressione, scaturita da futili motivi, è iniziata attorno all’una proprio nell’appartamento dei due.

L’intervento dei militari, che hanno fatto irruzione con non poca fatica all’interno dell’abitazione, ha

permesso di bloccare il 41enne e porre fine all’incubo che la donna stava vivendo.

Gli accertamenti successivi e le testimonianze delle persone informate sui fatti hanno inoltre

permesso di appurare che le violenze subite dalla donna, che peraltro aveva già avviato la fase di

separazione, si perpetravano già da tempo, per cui si era davanti ad un chiaro caso di maltrattamenti

in famiglia.

L’uomo, dichiarato in arresto, è stato quindi accompagnato in caserma per la compilazione degli atti

di rito e successivamente tradotto nel carcere di Varese, a disposizione del Sostituto Procuratore di

turno Massimo Politi.