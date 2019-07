Il sindaco Gesualdi: “Le nostre dimissioni non sono necessarie”

«È stato un colpo molto pesante» quello dell’inchiesta che ha travolto Ferno e Lonate Pozzolo con arresti che hanno colpito la ‘Ndrangheta, «siamo ancora scossi ma andiamo avanti».

Di fronte alla richiesta di dimissioni chiesta ad una sola voce dalle opposizioni in Consiglio comunale il sindaco Filippo Gesualdi tira dritto: «Le nostre dimissioni non sono necessarie, l’inchiesta mette in luce un evento che ha coinvolto un soggetto a titolo personale».

Il soggetto coinvolto è Enzo Misiano, finito agli arresti. È consigliere comunale ma anche responsabile di Fratelli d’Italia per l’area di Ferno e Lonate, lo stesso partito del sindaco e del consigliere di maggioranza Alessandro Pozzi.

Per Gesualdi, tuttavia, non ci sono gli elementi per lasciare: «Quello che è successo è gravissimo e mi lascia esterrefatto e deluso. Ha coinvolto i due consiglieri di Fratelli d’Italia: su Misiano il partito si è espresso subito mentre su Pozzi sono in corso valutazioni. Ma per noi il lavoro continua. Faremo a breve un punto di chiarimento con tutta la maggioranza non appena saranno chiariti maggiormente tutti gli aspetti. Io posso solo dire che se mi fossi accorto di qualcosa sarei andato dai carabinieri».