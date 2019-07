Tutti di corsa per costruire “La casa per diventare grandi”

Venerdì 19 luglio prenderà il via la “Takery Run 5.0”.

Alle ore 18 si partirà dal Parco Priveranno di Cascina Costa a Samarate. La corsa podistica non competitiva, organizzata da Nuova Atletica Samverga, è in favore dei progetti per le persone con disabilità e autismo di Fondazione Piatti.

In particolare quest’anno la manifestazione sostiene il progetto “Una Casa per diventare Grandi”, il nuovo Presidio Socio Sanitario per persone con Disabilità che verrà realizzato a Besozzo.

Per iscrizioni : cel. 347 9262068 – 3452287044

nuova-samverga-2014@libero.it