In Valmalenco arrivano i bus per le bici

Dal 14 luglio al 31 agosto si effettua, in via sperimentale, il servizio di trasporto di biciclette su alcune corse della linea Sondrio – Valmalenco. In questo periodo quindi sulla linea A36 è ammesso, previo pagamento di un biglietto per ogni velocipede trasportato di 5,50 €, il trasporto di biciclette secondo le modalità indicate di seguito ed esclusivamente sulle corse indicate.

Il carico e lo scarico delle biciclette può avvenire esclusivamente presso le seguenti fermate: Sondrio autostazione (capolinea), Chiesa in Valmalenco località Vassalini, Caspoggio (capolinea). Il numero massimo di biciclette trasportabili è pari a 6. Le operazioni di carico, posizionamento, fissaggio e scarico delle biciclette sono a totale cura del proprietario.

Andata

Sondrio – Chiesa in Valmalenco – Caspoggio

8:40 – 9:20 – 9:30

11:40 – 12:20 – 12:30

16:40 – 17:20 – 17:30

17:40 – 18:20 – 18:30

Ritorno

Caspoggio – Chiesa in Valmalenco – Sondrio

10:30 – 10:40 – 11:20

12:30 – 12:40 – 13:20

18:30 – 18:40 – 19:20