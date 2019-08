Appartamento in fiamme, salvi i 4 inquilini

Un grande spavento e un appartamento inagibile. È questo il bilancio dell’incendio che nelle prime ore di lunedì 26 agosto ha svegliato il quartiere di Masnago. (immagine di repertorio)

L’allarme è scattato alle 4 quando i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Cantoreggio per l’incendio appartamento. Per cause ancora in fase di accertamento una unità abitativa posta al quarto piano di un condominio è stata interessata da un incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Quattro le persone che erano all’interno dell’abitazione e che sono riusciti autonomamente ad abbandonare lo stabile per poi essere soccorsi dal personale sanitario. I locali interessati dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili.