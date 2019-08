Appuntamenti di metà agosto in Valsesia

La settimana di ferragosto, si sa, è la più ricca di avvenimenti nelle località turistiche.

Per chi vuole tirare un fresco respiro di sollievo dalla calura estiva, salendo in quota in Valsesia, ce n’è davvero per tutti i giusti!

Sapori d’Alta Quota è la manifestazione ormai irrinunciabile dell’estate in montagna. Un autentico mercato dove poter degustare i prodotti tipici di Piemonte e Valle d’Aosta. Salumi, formaggi, piatti della tradizione, ma anche vini e birre artigianali. Perché è speciale? Perché i produttori vi aspettano direttamente al Passo dei Salati, a quasi 3.000 metri di quota, proprio dove le due regioni si incontrano, per spiegarvi con passione i gustosi risultati del loro lavoro. Il vostro tavolo avrà una vista spettacolare sulla Valsesia, mentre alle spalle le vette innevate del Monte Rosa, percorse dai passi degli alpinisti, vi lasceranno senza fiato per la loro imponenza. Gli appuntamenti sono tre, venerdì 9 e domenica 18 agosto e domenica 1° settembre. Per raggiungere il Passo dei Salati vi basterà arrivare ad Alagna e richiedere in biglietteria il biglietto Sapori, che comprende viaggio, degustazioni e bicchiere!

La Notte di San Lorenzo, la più magica e stellata dell’anno merita di essere trascorsa in un posto speciale. E l’iniziativa che vogliamo segnalarvi lo è altrettanto. Sabato 10 agosto la telecabina che da Alagna porta a Pianalunga si illuminerà di notte, per trasportare a 2.000 metri chi avrà prenotato la propria cena speciale in quota. I rifugi Grande Halte e La Baita sapranno preparare piatti della tradizione assolutamente all’altezza della serata, in un ambiente accogliente e caldo. Il silenzio della natura che riposa, la volta stellata e la vista sulla Valsesia illuminata valgono il viaggio!

Ciclamerando è il primo meeting ciclistico dell’Alpe di Mera, un primo appuntamento non competitivo e assolutamente dedicato al divertimento pedalante che un po’ prende come pretesto ma sicuramente ben valorizza i Percorsi Ciclopedonali della Valsesia che attraversano il paese. L’appuntamento è per domenica 11 agosto, ed il mezzo che vi consigliamo per portarvi in quota è sicuramente la seggiovia che parte da Scopello e raggiunge l’abitato di Mera, a 1.500 metri di quota. Questo panoramico mezzo rosso a due posti dedica all’iniziativa anche un prezzo speciale, e premia famiglie e gruppi con promozioni disponibili in cassa. Tutte le seggiole sono attrezzate per trasportare con voi anche il vostro mezzo a pedali!

Sempre domenica 11 agosto, chi non ama pedalare ma non vuole perdersi una giornata speciale con vista Monte Rosa, dovrebbe segnarsi l’appuntamento con la tipica Panissa Vercellese preparata in quota al parco della Pro Loco di Mera. Anche in questo caso uno dei piatti tipici del territorio unisce locali e turisti in un’atmosfera festosa e magari a conclusione di una piacevole camminata. Anche in questo caso suggeriamo la salita su seggiola, adatta a tutti e decisamente più green! Se siete tra i pedalatori dell’evento precedente non preoccupatevi, l’invito è rivolto a tutti ma su prenotazione!

Per riscaldarvi prima del ferragosto, ma senza invadere la tradizionale grigliata, vi segnaliamo l’appuntamento di mercoledì 14 agosto con la Miacciata all’Alpe di Mera. La Miaccia è il piatto per eccellenza dell’alta Valsesia, che sarà per l’occasione preparato dalla Pro Loco di Mera in zona parco. Se non lo conoscete vi consigliamo di sfruttare l’occasione per provarne i gustosi ripieni ma soprattutto la sua convivialità!