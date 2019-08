Città di Varese inserito nel Girone B di Terza Categoria

La delegazione di Varese della Lega Nazionale Dilettanti ha stilato i gironi di Terza Categoria.

Ventotto le squadre iscritte e dopo qualche anno l’ultima categoria del nostro calcio torna ad avere due gironi. Saranno due raggruppamenti da 14 squadre con tante novità.

Ci sarà anche il Città di Varese, squadra che ha l’ambizione di essere la squadra di calcio della Città Giardino, anche in relazione all’ormai prossimo fallimento del Varese Calcio.

Sulla pagina Facebook della neonata società è stata aggiunta una comunicazione che svela un paio di notizie importanti:

Nella giornata di oggi sarà attivato un canale di comunicazione extra Facebook per tutti quanti vorranno contattarci. Preghiamo quindi di aiutarci a diffonderlo al di fuori di questo social.

info@cittadivarese.it sarà la mail alla quale sarà possibile scrivere per dialogare direttamente con la nostra A. S. D.

Sono attive anche le mail personali del presidente (s.pertile@cittadivarese.it) e del vicepresidente operativo (s.amirante@cittadivarese.it).

Come potete vedere abbiamo provveduto a registrare il dominio cittadivarese.it ed è in programma di sbarcare entro fine 2019 sul web con un sito.