Fulmini e grandine, la tempesta sferza il Varesotto

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e grandine. L’ondata di maltempo annunciata nelle scorse ore con un’allerta arancione è davvero arrivata con grande energia.

Galleria fotografica Temporale e grandine 2 agosto 4 di 36

La perturbazione sta procedendo da ovest ad est. Le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le 12 dal nord della provincia e pian piano si sono spostate verso sud. Il copione è abbastanza simile in ogni zona: i tuoni in lontananza anticipano le raffiche di vento, il cielo diventa buio e in pochi istanti pioggia e anche grandine cadono copiose.

La situazione più delicata in provincia ha riguardato il blocco della SP62, la provinciale che collega Varese con Brinzio. Si è infatti verificata una piccola frana all’altezza della Motta Rossa con alcuni sassi caduti sulla strada. Il traffico è stato deviato verso la Valganna prima della riapertura del tratto avvenuta intorno alle 14.45 (LEGGI QUI).

La perturbazione ha anche colpito Malpensa ma, nonostante la giornata da record tra arrivi e partenze, l’operatività risulta regolare.

Allagamenti sono stati segnalati anche in A8 all’altezza di Cavaria. Ecco un video che documenta la situazione del traffico intorno alle 13.30, rallentato ma non bloccato.

Grandine copiosa e abbondante è stata prima registrata nel nord della provincia, come a Bedero Valcuvia poi tra Bisuschio, Induno Olona e Arcisate e alla fine anche più a sud. Anche Busto Arsizio è stata colpita da una violenta grandinata.

La protezione civile aveva messo in guardia circa una fase acuta delle precipitazioni che si sarebbe potuta verificare tra le ore 13 e le ore 18. Dopo il passaggio della perturbazione, comunque, la situazione tenderà a migliorare.