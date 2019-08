Frana sulla provinciale alla Motta Rossa

Uno smottamento ha causato l’interruzione temporanea della strada provinciale 62 in località Motta Rossa, comune di Varese. Si tratta di un punto sensibile alle piene improvvise di alcuni torrenti del reticolo idrico minore.

Una forte perturbazione si è difatti abbattuta sulla zona attorno alle 13 di venerdì 2 agosto e ha causato la chiusura della strada fino a circa le 14.45.

Diversi i problemi di viabilità con le auto bloccate all’altezza della strettoia di Fogliaro.

La Provincia di Varese sta intervenendo con tecnici e mezzi per la rimozione dei detriti, mentre erano presenti sul posto cantonieri per indicare la viabilità alternativa.

LA VIABILITA’ ALTERNATIVA – Come ha confermato il sindaco di Brinzio Roberto Piccinelli (sebbene il punto sia in territorio del comune di Varese), «la zona è purtroppo soggetta a ingrossamenti improvvisi di corsi d’acqua che portano a valle detriti». Non è quindi da escludersi che col perdurare delle piogge possano ripetersi fenomeni del genere che rendano difficile se non impossibile il transito dei mezzi.

Quindi proponiamo i percorsi alternativi.

Da Brinzio per arrivare a Varese è possibile percorrere la strada provinciale in direzione Bedero/Valganna e poi percorrere la statale 233.

Da Varese-Fogliaro per raggiungere Brinzio è consigliavbile transitare lungo la statale 394 passando da Masnago-Gavirate-Cocquio-Orino (via sp 45)

ATTENZIONE AI DETRITI – Lungo la provinciale alcuni lettori segnalano la presenza di sassi e detriti che si sono accumulati sul manto stradale dopo il forte temporale. In particolare “alla fine di Via Salve Regina per trascinamento di sassi e detriti dalla sterrata sul manto stradale”