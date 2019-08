Fuochi, carpione e pilates per il Ferragosto sotto il Salice

La Pro Loco di Ranco, anche quest’anno, come tradizione organizza il “Ferragosto Sotto il Salice”, giunto alla 44° edizione. La manifestazione si svolge nello splendido parco pubblico “Gianni Rodari” in riva al lago.

Non mancherà innanzi tutto la buona cucina: tutti i giorni sarà attivo uno stand gastronomico (ore 12 e ore 19) con piatti tipici e ricette a base di pesce di lago come lavarello e trota alla piastra, straccetti di pesce, alborelle fritte, pesce in carpione, costate, salamelle. La sera si balla con le più rinomate orchestre.

Il programma:

Sabato 10 agosto (solo cena)

ore 19.00. apericena irlandese (su prenotazione)

tel. 346-2313699 ore 21.30: Concerto Lago Cromatico – InisFail – Musica tradizionale Irlandese

Domenica 11 agosto

pranzo e cena

ore 21.00 STONE FIRE rock and Blues Band

Lunedì 12 agosto

pranzo e cena

a pranzo PAELLA E SANGRIA con gli amici di Barquedo

ore 21 si balla con orchestra Andrea Group

Martedì 13 agosto pranzo e cena ore 21

Serata in diretta con BLU RADIO, Dj, animazione e gadgets con musica in diretta su BLU RADIO FM 102.2

ore 23.00 SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE DAL LAGO (fuochi d’artificio a ritmo di musica sul lago)

Mercoledì 14 agosto

pranzo e cena

ore 21.00 si balla con orchestra Lusien

Martedì 15 agosto

pranzo e cena

ore 21.00 si balla con orchestra Agos Belli Diadema

TUTTE LE SERE GIOCHI O INTRATTENIMENTO PER I BIMBI domenica 11: truccabimbi dalle ore 19.00

lunedi 12: gonfiabile dalle ore 19.00

martedi 13: truccabimbi dalle ore 18.00

mercoledì 14. ballons art dalle ore 19.00

giovedì 15: truccabimbi e bolle di sapone dalle ore 19.00

E inoltre: da sabato a lunedì sono in programma 5 lezioni di Pilates da 45′ all’aria aperta con Yari, Istruttore Fitness Laureato in Scienze Motorie.

Sabato 10.08 ore 18, domenica 11.08 ore 10.00 e ore 18.00, lunedì 12.08 ore 10.00 e ore 18.00. Le lezioni si terranno preso il parco giochi sul lungolago di Ranco, dove è presenta una postazione del Nuovissimo RANCO FITNESS PARK.